Alessandro Orsini a PiazzaPulita: "Io quinta colonna di Putin? Vergognatevi", Rai demolita punto per punto

Uno dei casi del giorno, anzi della settimana, è quello del professor Alessandro Orsini: oggi, giovedì 24 marzo, la Rai ha "stracciato" il contratto che aveva con CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. La ragione? Troppo filo-Putin. Una cacciata chiesta a gran voce in primis dal Pd.

E lo stesso Orsini in serata era ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, per un'attesissima intervista sulla vicenda. E Orsini si toglie più di un sassolino dalle scarpe: "Io quinta colonna di Vladimir Putin? È una grandissima vergogna, sul mio sito non c'era nessun elogio del vaccino Sputnik". Dunque, interpellato da Formigli, rincara: "I miei rapporti con la Russia? Non ho mai messo piede in Russia e non ho un amico russo", taglia corto spazzando via le polemiche.

Dunque, il professore ricorda come "in dieci giorni ho rifiutato 30mila euro di compensi. Mi sento onorato che ci siano trasmsisioni che mi offrono dei soldi", ha aggiunto. In giornata, Orsini aveva detto di essere pronto a partecipare a CartaBianca "anche gratis". La Berlinguer, con un comunicato stampa, aveva aspramente criticato i vertici di Viale Mazzini, rivelando di essere stata scavalcata e aggiungendo che, a suo giudizio, lo stop ad Orsini è una compressione della libertà d'espressione, "un atto grave". Formigli, da par suo, ha ricordato: "Continueremo a ospitare Orsini e a fargli domande".

