Maria Giovanna Maglie, morte e distruzione dell'intera nazione: la profezia sull'Ucraina, il vero destino

"Noi stiamo inviando armi all'Ucraina nella speranza che poi le parti si mettano attorno a un tavolo?". David Parenzo ha posto questa domanda a Maria Giovanna Maglie, ospite de L'Aria che tira su La7. La giornalista, in maniera schietta, ha risposto: "Sicuramente la campagna di Ucraina non sta andando come si aspettava Putin, sicuramente gli costa tempo fatica e morti ma sta costando anche la distruzione di quella nazione".

Secondo la Maglie il nostro approccio non è dei migliori: "Noi continuiamo a dare armi e a imporre sanzioni ma questo non è risolutivo. Con questo però non voglio dire che non sia giusto che chi chiede di difendersi venga aiutato, io sono per la legittima difesa sempre", ha puntualizzato.

L'ospite del talk, poi, ha parlato delle divisioni interne all'Occidente: "Per quanto riguarda le divisioni, sia italiane che internazionali, attenzione perché oltre ai 5 Stelle che stanno sostenendo una posizione radicale, chiamiamola così, c'è anche il Papa, non ce lo dimentichiamo". E ancora: "Il conflitto dell'Occidente rispetto a questa guerra e all'atteggiamento da tenere con la Russia è molto forte. Non dimentichiamoci che oggi pomeriggio il Papa fa la consacrazione a Fatima sia della Russia che dell'Ucraina".

