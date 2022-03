Silvio Berlusconi e "Marta Fascina incinta": gelo ad Arcore su Roberto Alessi

26 marzo 2022 a

"Un rumor gira nei salotti che contano (e molto)". Silvio Berlusconi e Marta Fascina continuano a far chiacchierare, a volte anche a sproposito. A pochi giorni dalle "nozze non nozze" celebrate con gli amici (e pochissimi politici) ad Arcore, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi sgancia la bomba esagerata: il Cav, a 86 anni, sarebbe pronto a diventare di nuovo papà. Voci che dalle parti del premier considerano non fondate, anche se ufficiosamente non c'è né conferma né smentita formale.

Alessi, tra i re del gossip italico, direttore editoriale di Visto e commentatore per MOW, l'ha messo nero su biaco: "Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni, ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età, e sto parlando di 60 anni fa".

Pepato anche il commento su Francesca Pascale: "Mi è sempre stata simpatica e ha saputo uscire di scena dalla vita di Silvio Berlusconi con una certa classe, però pare che dopo le nozze tra Marta Fascina (che le è subentrata) e Silvio Berlusconi si sia lasciata scappare delle osservazioni sui suoi social. Le ho lette e non ci ho capito nulla, forse anche per questo meglio tacere sempre sulle nozze (anche se solo simboliche) degli ex". In questo caso, come dargli torto.

