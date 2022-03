Marta Fascina incinta, l'ultima teoria dopo la smentita: le "nozze" il 19 marzo? Non è un caso

27 marzo 2022 a

La notizia è stata smentita, eppure non si fa che parlare del gossip che ha visto protagonisti Marta Fascia e Silvio Berlusconi. La compagna del leader di Forza Italia, così come spiegato dagli azzurri, non è incinta. I più però non fanno altro che rincarare la dose, arrivando addirittura a collegare le "nozze non nozze" con una presunta gravidanza. Sì perché la deputata e il Cavaliere hanno consolidato la loro storia d'amore con una festa a Villa Gernetto, in Brianza.

Un evento che sembrava a tutti gli effetti un matrimonio, visto che la Fascina era anche vestita di bianco. Ma quello che più ha attirato l'attenzione è stata la data scelta: il 19 marzo, ossia la festa del papà. E infatti molti non hanno mancato di sottolinearlo, credendo che i festeggiamenti siano legati a una dolce attesa anche se ampiamente smentita.

A diffondere la notizia definita da FI "fake news", Novella 2000. Qui si leggeva: "Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina - scriveva Roberto Alessi - ‘Marta potrebbe essere in attesa‘. Lei ha solo 32 anni ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età e sto parlando di 60 anni fa".

