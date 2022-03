Virginia Saba alla manifestazione No vax e pro Putin: è polemica, ma lei si difende

27 marzo 2022 a

Virginia Saba travolta dalla polemica. La compagna di Luigi Di Maio è stata contestata per aver partecipato una manifestazione pro Putin e No Vax, organizzata da alcuni ex Cinque Stelle in piazza Santi Apostoli a Roma. Tra gli slogan che più attiravano l'attenzione quelli con scritto: "Draghi dimettiti" e "Questo governo è una vergogna".

Il motivo della sua presenza che ha destato parecchio scalpore? Il lavoro. La Saba è infatti assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda. Da qui la sua giustificazione: "Sono qui per lavoro". La compagna del ministro degli Esteri ha così respinto le critiche di essersi schierata contro le decisioni dell'esecutivo mentre il compagno ha preferito non commentare.

Non a caso Di Maio è uno dei ministri più "draghiani", tanto che proprio per le sue posizioni filo governative è entrato in scontro aperto con la frangia più tradizionalista del Movimento 5 Stelle. Anche sul versante grillino non va tanto meglio. Gli scorsi giorni diversi deputati pentastellati si sono schierati contro l'intervento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in Aula. I Cinque Stelle contestavano l'assenza al contrario del presidente della Russia Vladimir Putin che avrebbe dovuto avere la possibilità anche lui di dire la sua sull'invasione dell'Ucraina.

