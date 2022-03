Farnesina, Di Maio gela i suoi: "La guerra durerà a lungo". La "trappola" di Putin per mettere in ginocchio l'Ucraina e l'Occidente

18 marzo 2022 a

Dopo quaranta minuti al telefono con Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri ucraino, Luigi Di Maio gela i suoi collaboratori alla Farnesina: "La guerra rischia di essere davvero lunga. Tra Ucraina e Russia l'accordo di pace è molto molto lontano". E ancora, spiega il ministro italiano secondo quanto riporta un retroscena de La Stampa: "Abbiamo parlato a lungo, ho sentito nelle parole di Kuleba la sofferenza e la determinazione di un popolo che sta provando a resistere all'invasione russa, ma devo dirvi la verità: secondo gli ucraini gli accordi per la fine della guerra sono ancora lontani. Anzi, lontanissimi. Non si sono ancora create le condizioni per un'intesa di alcun genere".

La situazione in Ucraina sembra compromessa. Lo spiraglio che sembrava aprirsi dal negoziato ieri 17 marzo con persino un lasso di tempo di dieci giorni per trovare un accordo, in realtà è un'illusione. "Al momento non si muove nulla e tutto quel che è stato detto sembra solo tattica", dice sconcertato Luigi Di Maio. La sensazione negli ambienti diplomatici europei è che i russi "facciano credere che ci sia un accordo imminente solo per far allentare le sanzioni e il supporto militare al governo di Kiev". Insomma, sarebbe l'ennesima trappola, un modo per guadagnare terreno.

Del resto la situazione in Ucraina è a dir poco drammatica. Mariupol è stata praticamente rasa al suolo ed è nelle mani dei russi. Gli ucraini e Kuleba in primi continuano a ripetere: "Non molliamo" ma continuare a perdere vite umane e territori renderà sempre più difficile anche la loro straordinaria resistenza. E davanti a una guerra di logoramento che rischia di andare avanti per troppo tempo, Di Maio sostiene che sia necessario "lavorare seriamente a corridoi umanitari per evacuare i civili". Secondo il capo della nostra diplomazia, rivela chi ci ha parlato, la guerra si fermerà solo quando ci sarà un vincitore sul campo.

