Stasera Italia, il sospetto di Barbara Palombelli su Abramovich avvelenato: "Radiazioni e contatti"

Se l'Ucraina nega, il portavoce di Roman Abramovich conferma: l'ex patron del Chelsea sarebbe stato avvelenato. A confermarlo il suo portavoce, che alla Bbc ha spiegato che l'oligarca russo ha presentato sintomi di avvelenamento dopo un incontro negoziale informale a Kiev. In particolare, il portavoce di Abramovich ha parlato di dolore agli occhi e di desquamazione della pelle. Come sia stato possibile? Barbara Palombelli, nella puntata di Stasera Italia in onda mercoledì 28 marzo, ha ricordato che non serve per forza mangiare o bere qualcosa.

"Come sappiamo - ha detto su Rete 4 - basta un contatto, radiazioni o emissioni di raggi". La stessa conduttrice ha riportato quanto scoperto sui presenti ai negoziati: "Hanno mangiato solo cioccolata sigillata e bevuto acqua completamente chiusa". Intanto il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, ha smentito il tentato avvelenamento dei negoziatori ucraini.

Il Wall Street Journal aveva infatti riferito che tre partecipanti ai colloqui Ucraina-Russia del 3 marzo avevano manifestato sintomi di sospetto avvelenamento. Oltre all'oligarca, due ucraini. Ad aggiungere dettagli su Abramovich ci ha poi pensato il Daily Mail, riferendo che il magnate "ha perso la vista per ore ed è stato ricoverato in un ospedale in Turchia".

