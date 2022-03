Charlotte Angie, il ruolo decisivo di Giuseppe Cruciani: "Chi l'ha riconosciuta"

29 marzo 2022 a

La vicenda di Charlotte Angie è a dir poco macabra. La donna è stata uccisa e fatta a pezzi dal suo vicino di casa, con cui aveva avuto anche una relazione sentimentale in passato. L’omicidio sarebbe avvenuto un paio di mesi fa, con l’assassino che ha fatto finta di essere Charlotte rispondendo ai messaggi di chi la cercava a telefono. Lo scorso 6 dicembre la 26enne, che aveva da poco iniziato a lavorare nel campo dell’hard, era stata intervistata da La Zanzara.

A Giuseppe Cruciani aveva confidato che aveva scelto il porno per due motivi quasi banali: le piaceva e si guadagnava molto di più che facendo la commessa. Era appena stata a Praga, dove l’estremo è molto ricercato. Dopo quell’intervista un ascoltatore del programma ha cominciato a seguirla sui social e ha contribuito in maniera importante alle indagini con elementi cruciali per identificare la vittima: questa persona ha infatti riconosciuto i tatuaggi sul corpo martoriato di Charlotte, che lo scorso 20 marzo è stata trovato in pezzi in fondo a un dirupo nei pressi di Borno, in provincia di Brescia.

Tra l’altro anche dopo il ritrovamento del cadavere l’uomo che l’ha uccisa ha continuato a far finta di nulla, rispondendo via messaggio a chi scriveva al cellulare di Charlotte, manifestando preoccupazione per alcuni tatuaggi uguali a quelli del cadavere ritrovato a Borno: “Mi hanno già detto diverse persone di quella ragazza. Io sto bene fortunatamente”. E invece purtroppo era stata uccisa da mesi.

