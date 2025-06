Stefano Addeo, il prof anti-Meloni: "Ho perso 3 kg"

"Mi hanno sospeso e mi dimezzeranno lo stipendio, io vivo di quello": Stefano Addeo , il professore del post contro Giorgia Meloni e figlia lo ha detto ai microfoni de La Zanzara, la trasmissione di Giuseppe Cruciani su Radio24. “A casa ho mia madre di 92 anni che prende la pensione minima e la mantengo io”, ha proseguito il docente. Che poi ha parlato di un periodo di grande difficoltà: “Ho perso 3kg in due giorni , non riesco a mangiare”. Nei giorni scorsi ha anche tentato il suicidio finendo poi ricoverato in ospedale.

Addeo, poi, se l'è presa con il conduttore: "Cruciani io comunque la detesto, ho pochissima stima di lei e non voglio continuare la conversazione”. E Cruciani ha replicato: “Professore lei ha il diritto di detestarmi e non avere stima di me ma io, senza neppure conoscerla, dico che non deve essere licenziato perché da una parte c’è il diritto a detestare qualcuno, certo lei ha sbagliato a scrivere quella cosa, ma lei non si faccia travolgere da quelli che la insultano, sono degli stro**i!”. “Mi ha fatto ridere, cosa che non riesco a fare da qualche giorno”, ha chiosato Addeo.