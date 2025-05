Martina Carbonaro, Cruciani: "Cosa c'entra il femminicidio?"

"Come sapete, una ragazza di 14 anni è stata massacrata da un suo ex fidanzato di 19 anni. Addirittura l'ha finita a colpi di pietre in testa. Molti attribuiscono, come al solito, questo omicidio alla categoria femminicidio, che non c'entra un ca***. Cosa c'entra il femminicidio?": Giuseppe Cruciani lo ha detto a La Zanzara, il suo programma su Radio24, commentando l'uccisione di Martina Carbonaro da parte del suo ex Alessio Tucci ad Afragola, vicino a Napoli.

"È un omicidio, purtroppo, che nasce dal fatto che questo qua non voleva perderla. Aveva paura di perderla - ha proseguito il conduttore radiofonico -. Ma non basta questo, ci sono tanti uomini che hanno paura di perdere la propria donna. C'è in più un istinto omicida che ci può essere in qualsiasi persona, purtroppo. Quindi cosa c'entra il femminicidio? Cosa c'entra dare una categoria? Già ci sono tutte le aggravanti. Per altro è stato ucciso anche un uomo in questi giorni, da parte di una donna. Di che ca*** parliamo?".