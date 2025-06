Cruciani, le donne del Pd lo vogliono escludere dal Prospero Fest: "Idee diverse"

Le donne del Partito democratico non vogliono Giuseppe Cruciani. Contestata la presenza del conduttore radiofonico al Prospero Fest, la rassegna di letteratura organizzata a Monopoli, in Puglia. Eppure per le Donne Democratiche Monopoli, afferente al Pd, si tratta di "una figura la cui visione pubblica risulta palesemente dissonante rispetto ai valori di rispetto, responsabilità e consapevolezza". Da qui l’invito all’amministrazione comunale a riflettere "sull’opportunità di tale invito".

Al centro della polemica le recenti dichiarazioni di Cruciani sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex ad Afragola. Per il giornalista non va utilizzato il termine "femminicidio", visto che "già ci sono tutte le aggravanti". Quanto basta a scatenare le donne dem: "Prima di quelle dichiarazioni non avevamo niente da dire sul suo invito. Naturalmente non intendiamo censurare nessuno ma stabilire quanto sia efficace, in questo contesto storico-sociale, non prestare la massima attenzione alle scelte effettuate".