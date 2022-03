Fuori dal coro, Maria? Prima le foto a luci rosse, poi tu ruba la casa: truffa ad alto tasso erotico

30 marzo 2022 a

a

a

A Fuori dal coro si torna a parlare di Maria, la donna che ha ingannato un proprietario di casa. La signora non paga l'affitto, occupando abusivamente l'abitazione. Ma c'è di più, perché ha anche deciso di adibirla a bed and breakfast. Per presentarla vengono mandate in onda nella puntata di martedì 29 marzo su Rete 4 alcune foto: nella prima la si vede in tacchi a spillo e scollatura, nella seconda con un top scollato e dalla schiena scoperta. Infine nella terza Maria viene immortalata in occhiali da sole.

"Chi c'è davvero dietro Zelensky". Milioni americani: la pista che porta a Washington | Video

"Da due anni - come spiega l'inviata di Mario Giordano - la donna occupa la casa di Mario senza pagare un euro. Al proprietario Maria deve circa 20 mila euro". Non solo, perché altrettanto abusivo è l'hotel che ha deciso di farci al suo ingresso. "L'abitazione era pubblicizzata su una decina di siti", riferisce il proprietario.

"Ecco come si finisce al cimitero": Vittorio Feltri, la peggiore delle profezie su Zelensky

Peccato però che Maria avrebbe dovuto lasciare l'appartamento nell'agosto del 2021, mese della sentenza di sfratto esecutivo. Come lei sono tanti gli occupatori abusivi. L'ultimo, mandato in onda sempre su Rete 4, si giustificava dicendo che "è stato lo Spirito santo a dirmi di fare una scelta", ossia a decidere se salvare la propria attività in Africa o pagare l'affitto.

"Dio ha scelto per me". L'africano le occupa casa e la sfotte: "Sai chi pagherà?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.