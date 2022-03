Sergej Lavrov rovinato dalla figlia Polina, tutta colpa di questa foto: un caso al Cremlino

31 marzo 2022 a

Le sanzioni che hanno colpito gli oligarchi russi? Colpa anche delle influencer. Gli scatti che le immortalano sugli yacht, quelli nelle ville di lusso o nelle case in montagna o al mare, hanno aiutato gli investigatori a risalire ai magnati. Si tratta principalmente di figlie e mogli che pubblicano in continuazione la loro lussuosa vita. Un esempio è quello di Polina Kovaleva. La donna è ufficialmente nullatenente. Peccato però che sui social abbia mostrato un'esistenza, quella a Londra, tutt'altro che parsimoniosa.

D'altronde Polina non è una ragazza qualsiasi. Lei è la figliastra di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri di Vladimir Putin. La Kovaleva è nata da una relazione extraconiugale di Lavrov e denunciata su Instagram dallo staff di Aleksej Navalny (l'oppositore politico del presidente russo). Così, dopo la scoperta, Polina è stata immediatamente espulsa dalla Gran Bretagna e privata di tutte le sue proprietà. Ad aiutare le indagini anche alcune foto scattate sullo yacht del padre. Non solo, perché secondo il Financial Times, Polina ha acquistato un appartamento da 4,4 milioni di sterline a soli 21 anni.

Sorte simile è toccata a Igor Sechin. A incastrarlo l'account Instagram dell'ex moglie. Dagli scatti gli agenti sono riusciti a risalire e sequestare "Amore Vero", il suo yacht da 120 milioni di dollari. La nave di 281 piedi, che può ospitare 14 ospiti e 28 membri dell'equipaggio, è stata sequestrata da funzionari francesi all'inizio di questo mese. Merito di un'indagine congiunta dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta. E a nulla serve l'anonimato dietro il quale si celano i super ricchi del pianeta, visto che poi ci pensano mogli e figli. "Per essere un influencer, devi metterti in mostra - ha infatti riferito Alex Finley, un ex ufficiale della CIA che ora vive in Spagna -. Sono sottoposti a una forte pressione sociale per mostrare la loro ricchezza. Non capiscono le regole di sicurezza in vigore, o tutte le cose che le persone possono capire da una foto".

