Fedez esce dall'ospedale: "Giorni non semplici, da oggi...". Tumore e operazione, le sue parole

31 marzo 2022 a

a

a

Fedez è tornato a casa. Dopo l'intervento per un tumore endocrino al pancreas, il rapper è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il cantante è stato ricoverato il 22 marzo nel reparto solventi e ora può finalmente tornare dalla moglie Chiara Ferragni e dai figli Vittoria e Leone. "Sto bene, bello uscire dall'ospedale", sono state le prime parole davanti alle telecamere. Al suo fianco, come sempre, l'influencer. Lei stessa ha pubblicato diverse foto che la ritraevano in ospedale con il marito. Eppure la Ferragni non è stata l'unica a stargli vicino.

Fedez ancora in ospedale, il gesto dei bimbi ricoverati: una storia che "spacca" il cuore

Fedez, tornato sui social, ha mostrato un messaggio di Mark Hoppus, bassista e cantante dei Blink-182 che a settembre ha sconfitto il cancro. Anche lui come tanti hanno espresso tutta la loro solidarietà e augurato una celere guarigione. Ma il cantante non ha dimenticato di ringraziare coloro che lo hanno assistito: "Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita - ha detto in riferimento all'equipe medica -, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita".

"Fedez, il raro tumore al pancreas? Qual è il rischio più grande": le indiscrezioni del dottor Paganelli

Poi: "Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente". E infine: "Si torna a casa, si torna a vivere".

"Ho lo stesso tumore di Fedez, come vivo a distanza di anni dall'intervento": la testimonianza di Andrea Pamparana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.