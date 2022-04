Zelensky, chi sono i due generali traditori fatti saltare dal premier: "Infiltrati per volontà di Putin"

01 aprile 2022 a

I traditori si infiltrano ovunque, anche a Kiev, dove Volodymyr Zelensky ha fatto cadere due teste. Si tratta di Naumov Andriy Olehovych e Serhiy Oleksandrovych. Ad annunciare il "licenziamento" dell'ex capo del dipartimento principale del servizio di sicurezza interno e del fu numero uno del servizio di sicurezza nella regione di Kherson è stato lo stesso presidente ucraino.

"Secondo l'articolo 48 dello statuto disciplinare delle forze armate dell'Ucraina - si legge nella nota diffusa dal presidente ucraino -, quei militari tra gli alti ufficiali che non hanno deciso dove sia la loro patria, che violano il giuramento militare di fedeltà al popolo ucraino per quanto riguarda la protezione del nostro stato, la sua libertà e l'indipendenza, saranno inevitabilmente privati di alti gradi militari". Prima di loro era stato scoperto Denis Kireev, spia di Vladimir Putin che aveva addirittura partecipato al primo round di negoziati con la Russia. Per lui la "punizione" è stata delle peggiori: la morte.

I cosiddetti "traditori" infatti tentato di fornire dall'interno dati sensibili al Cremlino. Aiuti arrivano anche dai "sabotatori", ossia coloro che si infiltrano tra i civili ucraini per informare l'esercito del fronte opposto sui sistema di sicurezza messi in atto per fermare i soldati. Gli 007 sono arrivati alla conclusione che molti di loro si erano insediati nei luoghi sensibili già da mesi, magari entrando con ambulanze e vetture impegnate nell'assistenza dei feriti. Per questo Zelensky deve mantenere altissima la guardia e circondarsi solo di pochi fedelissimi. Sempre che questi non siano agenti russi sotto mentite spoglie.

