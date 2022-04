Edy Ongaro, lo strazio del padre: "L'episodio che lo ha portato in Donbass"

01 aprile 2022 a

a

a

È sconvolto Sergio Ongaro. Sentito dai giornalisti sotto casa sulla morte in Donbass del figlio Edy, miliziano ucciso da una bomba a mano nelle forze separatiste, ha detto: "Mi sto facendo tante domande sul perché è successo, e come sia avvenuta la tragedia. Penso agli episodi che possono averlo spinto a quella scelta. Ma la risposta non la troverò". Adesso, ha proseguito visibilmente scosso, "aspettiamo che qualcuno, e non so nemmeno chi, ce lo riporti a casa. Vorrei fosse seppellito assieme a sua mamma, a Fossalta di Portogruaro".

Diretta Gazprom, la "lettera ai clienti" scatena il panico: la mossa del Cremlino. Metsola a Kiev: "Ucraina verso la Ue". Erdogan-Putin, il colloquio 'tra tiranni'

"Speriamo che la salma possa rientrare in Italia e che i funerali si possano svolgere qui in paese", si augura anche lo zio paterno Rino Ongaro. "Non abbiamo avuto altre notizie, ho sentito mio fratello Sergio questa mattina e anche lui sta attendendo qualche informazione ulteriore. Ci hanno soltanto confermato le tragiche circostanze in cui mio nipote ha trovato la morte".

"Ma quali armi e cannoni". Spese militari, Guido Crosetto svela la farsa M5s: chi sono i traditori della patria

E ancora: "Non sentivamo Edy da parecchio tempo, ma le sue condizioni ci venivano puntualmente riferite dal fratello Mirko, che manteneva un costante contatto telefonico. Non ho giudizi da esprimere su questa sua scelta: si trovava lì da sette anni e dunque aveva maturato sue convinzioni sulle quali non entro", ha concluso.

"Sono malato, ecco perché vivo in Italia". Forte dei Marmi, la mossa disperata dell'oligarca Tinkov

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.