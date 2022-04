Roman Abramovich "sta male: nuovo ricovero segreto": dopo i negoziati... indiscrezioni inquietanti

02 aprile 2022 a

Roman Abramovich sta male. L'ex patron del Chelsea, dopo aver avvertito sintomi da avvelenamento finiti i negoziati Russia-Ucraina, è stato ricoverato. Secondo quanto riportato dalla giornalista turca Kubra Par su HaberTurk, l'oligarca russo sarebbe stato portato segretamente in un ospedale di Ankara. Il magnate, come ammesso dal suo portavoce, aveva fin da subito avvertito forti dolori arrivando addirittura a perdere la vista per qualche ora. "I colloqui sono stati molto tesi all'inizio ci vuole coraggio per trovare soluzioni e incontrarsi" ha raccontato alla Bbc il deputato ucraino Rustem Umerov, uno dei negoziatori di Kiev che avrebbe avvertito sintomi simili a quelli dell'imprenditore.

"Abbiamo avuto diversi round di negoziazioni e stiamo arrivando a una sorta di articoli sul contratto di sicurezza collettiva che stiamo cercando di negoziare". E proprio alle prime trattative aveva partecipato Abramovich. Insieme a lui diversi delegati mandati da Volodymyr Zelensky. Tutti, eccetto Umetov, hanno però negato un possibile avvelenamento.

In ogni caso i colloqui proseguono. "Ci è stato affidato il compito di trovare una soluzione - ha proseguito il deputato -, quindi lo sto considerando come un lavoro e sto facendo del mio meglio per trovare una soluzione politica e diplomatica a questa brutale invasione". A differenza di Abramovich, Umerov dice di stare meglio: "I miei colleghi che sono più competenti in questo campo stanno analizzando di cosa si è trattato e spero che nel più breve tempo saranno in grado di finalizzare la loro analisi, così sarò in grado di commentare in modo più approfondito". Intanto il cessate il fuoco sembra lontano: il premier ucraino e Vladimir Putin non intendono venirsi incontro.

