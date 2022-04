Non è l'arena, Sallusti contro la D'Aliesio: "Non dire cazz***e gallina comunista"

04 aprile 2022 a

Scontro durissimo in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 3 aprile tra Alessandro Sallusti e Fabiola D'Aliesio. Si parla di guerra in Ucraina dopo le terribili immagini da Bucha, e la D'Aliesio, membro della direzione nazionale del Partito dei Carc, attacca: "Chi sarebbe il più forte? Visto che dietro Zelensky ci sono gli Stati Uniti e la Nato che nel 2014 hanno destituito un governo democraticamente eletto e hanno armato gruppi neonazisti". "Ma per fortuna che li hanno armati", ribatte il direttore di Libero, "altrimenti a quest'ora sarebbero tutti morti o arresi".

"Basta falsità, la guerra in Ucraina c'è dal 2014 da quando c'è un governo fantoccio degli Stati Uniti. Lei taccia", tuona la D'Aliesio. "Lei dice cazz***, non c'è stato un colpo di stato, ci sono state le elezioni. So che la disturba di questo concetto", ribatte Sallusti.

"Non voglio essere interrotto da questa gallina comunista", contrattacca il direttore di Libero. "Venite qui a dare lezioni. Ma stia calma". E Fabiola D'Aliesio continua: "Si dia una calmata e una ripulita". "Io non ho milioni di morte sulla coscienza come voi comunisti", risponde Sallusti.

Il quale infine sottolinea che la D'Aliesio "Fa parte dei Carc, un'organizzazione indagata per atti violenti, al limite dell'eversione. Allora non venga qui a fare la santarellina e parlarci di pace. Dico gallina perché nessuno di noi riesce a parlare senza venire interrotto. Comunque che lei venga qui a fare la pacifista...". "In Italia c'è una propaganda che nasconde che dal 2014, c'è una guerra in Donbass che ha fatto 14mila morti", insiste lei.

