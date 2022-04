Ucraina, la guerra in diretta. Emmanuel Macron: "Bucha, chiare indicazioni di crimini di guerra"

04 aprile 2022 a

L'orrore di Bucha, la strage di decine di civili ucraini uccisi a sangue freddo dai soldati russi e abbandonati in strada: è questo il tema di queste ore per una guerra giunta al 40esimo giorno di devastazioni. Kiev parla di genocidio, Mosca nega e accusa gli ucraini di aver organizzato una "provocazione" per bloccare i negoziati di pace. In Europa si studiano nuove e più incisive sanzioni anche energetiche contro Vladimir Putin, su cui pesa sempre di più l'ombra di una inchiesta per crimini di guerra. A sorpresa in nottata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto ai Grammy chiedendo un "aiuto, ma non col silenzio". Sul piano militare, proseguono i bombardamenti su Odessa, diventata di fatto l'epicentro della guerra di conquista nel Sud del paese. Dal punto di vista diplomatico, pesanti le parole di Viktor Orban, rieletto premier dell'Ungheria, che spacca formalmente l'asse di Visegrad e inserisce anche Zelensky nell'elenco dei suoi avversari.



Ore 9.21: Mattarella, "non deroghiamo alle ragioni della civiltà umana"

"È questo un tempo che ci fa comprendere ancora meglio il valore della convivenza pacifica, del rispetto delle convenzioni internazionali tese a ridurre l'impatto delle guerre sulle popolazioni, della cooperazione tra i popoli. Fermare le guerre e le distruzioni è possibile, affermando in ogni dove le ragioni della civiltà umana alle quali non intendiamo derogare". E' quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato, in occasione della Giornata internazionale per l'azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, indetta dalle Nazioni Unite, alla presidente della Campagna Italiana contro le mine Onlus, Santina Bianchini.

Ore 9.16: Macron, "a Bucha chiare indicazioni di crimini di guerra"

"Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra" commessi a Bucha. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo questa mattina a France Inter. Senza volere "anticipare" le conclusioni, Macron ha però sottolineato che "era l'esercito russo che era a Bucha" e che "sia più o meno accertato che è stato l'esercito russo" a commettere questi crimini. I responsabili, ha aggiunto, "dovranno risponderne" e "non ci sarà pace senza giustizia".

Ore 8.48: "Autori delle atrocità giudicati dalla Corte penale internazionale"

Gli autori delle atrocità commesse in Ucraina a seguito dell'aggressione russa dovrebbero essere ritenuti responsabili dalla Corte penale internazionale. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu. "Condanno fermamente le orribili atrocità commesse a Bucha e in altre città ucraine a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Tutti gli autori di tali crimini internazionali devono essere ritenuti responsabili dalla giustizia internazionale. La Romania sostiene pienamente un'indagine approfondita condotta dalla Corte penale internazionale ", ha scritto ieri sera Aurescu su Twitter. "I corpi di 410 civili sono stati trovati nei territori della regione di Kiev recentemente riconquistati dalle forze ucraine dopo essere stati sotto il controllo delle truppe russe", ha annunciato domenica il procuratore generale ucraino Irina Venediktova. La Russia ha respinto le accuse di aver ucciso civili nella città ucraina di Bucha, sobborgo a nord ovest di Kiev, e accusato le autorità ucraine di aver inscenato l'accaduto.



Ore 8.18: Kuleba, "Corte penale internazionale indaghi su Bucha

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto alla Corte penale internazionale di indagare sull'apparente uccisione di civili a Bucha, a nord-ovest di Kiev. Condividendo un'intervista con Times Radio sui social media, Kuleba ha detto: "Colgo l'occasione per chiedere alla Corte penale internazionale e alle organizzazioni internazionali di inviare le loro missioni a Bucha e in altre città liberate, in collaborazione con le forze dell'ordine ucraine, per raccogliere tutte le prove di questi crimini di guerra".

Ore 7.44: L'ambasciatore russo Antonov, "morti a Bucha per i bombardamenti ucraini"

Gli Stati Uniti stanno mettendo a tacere le informazioni sul bombardamento di Bucha, nella regione di Kiev, da parte delle forze armate ucraine. Lo ha affermato questa mattina l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, sottolineando che i bombardamenti da parte dell'esercito ucraino avrebbero potuto causare vittime civili. "Negli Stati Uniti è stato deliberatamente messo a tacere che, subito dopo il ritiro delle truppe russe, le forze armate ucraine hanno sottoposto la città di Bucha al fuoco dell'artiglieria", ha sostenuto Antonov. A suo dire è ovvio che il "regime di Kiev" stia cercando di scaricare la colpa di tutte le sue atrocità sulla Russia.

Ore 7.33: Missili sy Mykolaiv

All'alba, le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici su Mykolaiv: lo ha reso noto nel suo canale Telegram il sindaco della città, Alexander Senkevich. "Amici fin dal mattino, le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici sulla citta'. Stiamo raccogliendo dati". Il sindaco ha chiesto alla gente del posto di non diffondere foto o video fino a quando non lo avessero fatto le fonti ufficiali. (AGI)Bia 040732 APR 22 NNNN

Ore 7.25: Altri attacchi su Odessa

Nella notte, i russi hanno lanciato un missile contro una delle strutture di Odessa, strategico porto nel Sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il portavoce regionale, Serhiy Bratchuk. L'attacco ha seguito di poche ore quello lanciato all'alba di domenica, quando era stata colpita una raffineria di petrolio da cui era scoppiato un incendio. Parte dei missili lanciati erano stati intercettati dalla contraerea e non c'erano state vittime.

Ore 7.16: "Mosca vuole reclutare altri 60mila soldati"

La Russia ha iniziato una mobilitazione segreta di riservisti e punta a reclutare altri 60mila soldati: è quanto sostiene lo stato maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento della situazione. Secondo Kiev, il governo di Mosca "ha avviato misure per mobilitare i riservisti in modo da portare unita' militari" nella guerra; nella selezione dei candidati, viene data la preferenza a persone che hanno gia' esperienza di combattimento". Le principali regioni di mobilitazione sono Krasnodar Krai, Perm Krai, Daghestan, Ingushetia, Kalmykia, riverisce il sito web informativo ucraino Ukrainska Pravda. (AGI)Bia 040715 APR 22 NNNN

Ore 7.08: "Truppe russe spostate in Donbass"

"Le forze russe continuano a consolidarsi e riorganizzarsi mentre rifocalizzano la loro offensiva nella regione del Donbass, nell'est dell'Ucraina". Lo rileva l'intelligence della Difesa britannica, nel suo ultimo aggiornamento della situazione. "Le truppe russe, compresi i mercenari della compagnia militare privata russa Wagner, legata allo stato, sono state spostate nella zona". Lo rileva l'intelligence militare britannica, nel suo ultimo aggiornamento della situazione.

Ore 7.17: Zelensky, "tra i miei avversari c'è Zelensky"

Il premier ungherese Viktor Orban, vincitore del suo quarto mandato consecutivo, ha incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra i suoi avversari. Lo scrive il Guardian. Nel suo discorso dopo la vittoria, Orban ha elencato il presidente Zelensky, i "burocrati a Bruxelles", "l'impero Soros" e i "media internazionali" come suoi "avversari".

