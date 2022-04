Fabio Fazio scrive di Papa Francesco? Lorenzetto lo demolisce: "Reverenziale, sgrammaticato. E quella maiuscola..."

05 aprile 2022 a

Sempre implacabile ma ironico e sottile, Stefano Lorenzetto, nelle sue "Pulci di notte" da "Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio dell'Arti" pubblicato da ItaliaOggi, questa volta "fa a pezzi" Fabio Fazio. "Carlo Verdelli è uno straordinario facitore di giornali, fra i migliori in circolazione. Purtroppo come nuovo direttore di Oggi ha deciso di arruolare Fabio Fazio in veste di editorialista. Che infatti ha una rubrica tutta sua sul magazine.

Nell’ultimo numero, continua Lorenzetto, "il conduttore televisivo parla di papa Francesco riservandogli una maiuscola reverenziale negli aggettivi possessivi («della Sua enciclica»; «la Sua indimenticabile conversazione a Che tempo che fa») che neppure L’Osservatore Romano usa più sin dai tempi di Paolo VI". Insomma, una scrittura davvero fuori dal tempo.

Ma non finisce qui. Scrive ancora Lorenzetto: "L'attacco è fulminante: 'Papa Francesco ha detto di essersi vergognato per l’intenzione di aumentare le spese militari spendendo il 2 per cento del Pil', quasi che se si trattasse di un proposito dello stesso Pontefice, tale da farlo arrossire". E ancora: "Fazio scrive anche 'perchè', con l’accento grave. E conclude così: 'Si, ha ragione Papa Francesco: una pazzia'". Quindi Lorenzetto conclude con il "Titolo della rubrica: Senza impegno. Ci sembra azzeccato". Fazio colpito e affondato.

