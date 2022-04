Fuori dal coro, Rita Dalla Chiesa: "Non è solo colpa della guerra". A valanga su Mario Draghi

06 aprile 2022 a

a

a

Rita Dalla Chiesa, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 6 aprile, rispetto alla crisi, agli aumenti delle bollette e dei rincari, osserva: "Ci vorrebbe un'Italia diversa e non riusciamo ad averla, chiediamoci perché. Le fabbriche e le aziende stanno chiudendo, come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto?", si chiede.

"Perché Biden ha dato del macellaio a Putin". Rampini svela il retroscena dalla Berlinguer: cosa c'è dietro

"Non è solo colpa della guerra. Questo stava accadendo anche prima", sottolinea Rita Dalla Chiesa. Poi certamente, continua, "con la guerra tutto si è amplificato. Mi chiedo che tipo di italiani siamo noi che non siamo riusciti a fronteggiare una politica che ci ha massacrati".

"Guardate in Nagorno Karabakh". Il generale Camporini svela: perché Putin è in trappola | Video

Nel suo editoriale in apertura della puntata Giordano aveva tuonato: "Dopo le tragiche e drammatiche immagini di Bucha vogliono fermare le importazioni di gas russo. Ma senza gas russo noi possiamo andare avanti e cosa succederà alle nostre bollette che sono già impazzite? E se poi fermiamo l'importazione di grano e di fertilizzanti cosa succederà sulle nostre tavole?". E ancora: "Parliamo della guerra che è arrivata a casa nostra. Noi, come con la pandemia ci siamo fatti cogliere impreparati e la cosa mi fa venire voglia di urlare. E chi non urla è complice".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.