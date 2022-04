Mattia Santori, "un fatto increscioso". Intervento su cani e oche, travolto dagli sfottò

06 aprile 2022 a

È diventato virale il video dell'intervento di Mattia Santori, leader delle Sardine, in Consiglio comunale a Bologna. Santori ha infatti denunciato "un fatto increscioso avvenuto lo scorso giovedì, quando due cani scappati al padrone si sono avventati su due oche del consigliere Davide Celli e della sua famiglia. Fatto che ha raccontato lo stesso Celli su Facebook senza nascondere il dolore della sua famiglia".

E ancora: "Ho avuto modo di vedere le casette che Celli ha costruito per proteggerle dalle faine, ho ascoltato i suoi aneddoti familiari. Nonostante la sofferenza che lo ha travolto", continua Santori, "ha dato una lezione di etologia e di rappresentanza denunciando un fenomeno che colpisce ogni giorno in tutta Italia. La colpa non è del cane ma del padrone".

Le immagini di Santori, trasmesse in streaming due giorni fa, sono rimbalzate sui social e sono arrivate pure - tra gli altri - a Carlo Calenda. "Per cortesia dovete ascoltarlo", scrive il leader di Azione sul suo profilo Twitter. "La tragica perdita di due pennuti. Due minuti di intervento. Durante la guerra. Questi sono quelli che si erano autonominati 'eredi dei partigiani'".

