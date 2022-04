Generale Camporini: "Forni crematori, l'informazione circola da tempo", Myrta Merlino sconvolta

07 aprile 2022 a

a

a

"Le operazioni ad alta intensità che abbiamo visto in questi giorni non possono durare molto a lungo, anche per una questione di alimentazione": il generale Vincenzo Camporini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha smentito il segretario generale della Nato Stoltenberg, che nei giorni scorsi ha parlato di un conflitto che potrebbe durare mesi, se non addirittura anni. Scendendo nel dettaglio, allora, Camporini ha detto: "Possiamo aspettarci che, se non si trova una soluzione politica che possa essere accettata dai vari contendenti, possa continuare quella guerra civile che ha insanguinato il Donbass per otto anni".

"Guardate in Nagorno Karabakh". Il generale Camporini svela: perché Putin è in trappola | Video

Il generale, quindi, ha fatto riferimento al conflitto tra "pro-russi e pro-ucraini", che portò a "14mila morti, secondo l'Onu equamente divisi tra i due popoli". La conduttrice poi ha introdotto un argomento piuttosto raccapricciante: "I russi starebbero in qualche modo bruciando i cadaveri per nascondere le prove dei loro massacri. Sono dei forni crematori mobili, fa impressione". E Camporini ha spiegato che purtroppo questa informazione circolava già da tempo.

Il generale Camporini a L'Aria che tira, il video

"La trappola di Putin per trascinare l'Italia in guerra". L'allarme del generale Camporini: quando la situazione precipiterà

"Poco prima che cominciassero le ostilità sul terreno, parlando dello schieramento delle truppe russe ai confini, già si diceva che i russi stessero facendo affluire scorte di sangue per trasfusioni e i loro forni crematori mobili - ha spiegato il generale - quindi è una cosa che già si sapeva prima e ora abbiamo ulteriori evidenze".

"Italia garante di Zelensky?". Il generale Camporini: "Occhio, che rischi corriamo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.