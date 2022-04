Gaia Tortora smonta Mario Draghi: "Condizionatori? Roba da populisti", basta una frase...

07 aprile 2022 a

Gaia Tortora non approva come ha posto la questione Mario Draghi sullo stop all'importazione di gas dalla Russia. "Piccola riflessione su condizionatori e affini (la risposta è scontata, la Pace, ma non funziona così)", ha scritto la giornalista del TgLa7 e conduttrice di Omnibus in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Hanno bisogno di condizionatori: gli ospedali, le camere operatorie, le fabbriche etc..", quindi conclude: "Troppo semplicistico e anche un pochino populista".

Ieri mercoledì 6 aprile infatti il presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri, ha detto: "Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre". E ancora, ha sottolineato Draghi, "andiamo con l'Unione europea, se ci propone l'embargo sul gas, siamo contenti di seguire. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace. Ci chiediamo se prezzo del gas può essere scambiato con la pace".

Del resto, "quanto più diventa orrenda questa guerra tanto più la coalizione di alleati si chiede, in assenza di una partecipazione diretta alla guerra, cosa può fare per indebolire la Russia e consentire all'Ucraina di sedersi al tavolo".

