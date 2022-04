Non è l'Arena, Paragone contro l'ucraina Nesterenko: "Sai perché Norimberga non si può fare?"

11 aprile 2022 a

Botta e risposta a Non è l'Arena. Nella puntata di domenica 10 aprile andata in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti, Gianluigi Paragone se la prende con Katerina Nesterenko. "Il tribunale simil Norimberga non si può fare proprio perché uno dei paesi che non ha riconosciuto il trattato istitutivo del tribunale penale internazionale è proprio l'Ucraina. Così come le vostre richieste di bloccare il gas russo, quindi usiamo meno propaganda". Il riferimento del leader di Italexit è ancora una volta a Vladimir Putin e ai crimini di guerra. Parole, quelle di Paragone, a cui la giornalista di Kiev replica citando le parole di un ministro ucraino che ha promesso: "Troveremo tutti i soldati russi che hanno commesso la strage civile di Bucha".

"E dove li andate a processare", rincara la dose il senatore. "In realtà molti dei criminali - prosegue la Nesterenko riportando le dichiarazioni del ministro - sono già stati riconosciuti". Poco prima Paragone aveva messo in dubbio la veridicità delle immagini di Bucha. "Sono disponibili solo le immagini americane oppure c’è anche un satellite italiano che potremmo utilizzare, che non viene quasi mai utilizzato per catturare determinate immagini e acquisiamo sempre quelle dell’America?", chiede rivolto a Guido Crosetto.

E ancora: "Vi chiedo se volete, come Fratelli d’Italia, appoggiare la mia richiesta che farò partire in settimana per acquisire le immagini del satellite italiano, così da non avere soltanto un polo di immagini. Io so, perché ho parlato con diverse fonti, che le immagini italiane ci sono, sono dettagliate e potrebbero essere utilizzate. Non lo dico per smentire il lavoro che ha fatto Massimo, ma perché ogni tanto vorrei ragionare su delle immagini che non arrivano dal fronte americano".

