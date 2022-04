Guido Crosetto umilia Luciano Canfora: "Meloni neonazista e tu neocogl***. Alcuni professori..."

12 aprile 2022 a

Guido Crosetto le suona a Luciano Canfora che ha dato della "neo nazista" a Giorgia Meloni. "Il diritto di parola, di esprimere liberamente le proprie opinioni, non può diventare insulto, violenza verbale, incitamento all’odio. Così dovrebbe essere, così ci hanno insegnato", scrive il fratello d'Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Poi però sono proprio alcuni 'Professori' a dare pessimo esempio".

In un secondo tweet Crosetto spiega, per chi non lo sapesse, che Canfora, "filologo", "ha detto che la Meloni è una nazifascista e per questo si è schierata con Zelensky e gli ucraini che sono nazifascisti. Lui da sempre considera l’Occidente e la Nato nemici da combattere e la Russia suo riferimento". Quindi ironizza: "Non capisco perché non ci vada". Ma la rabbia monta e in un terzo tweet questa volta il fondatore di Fratelli d'Italia sbotta: "Secondo Canfora 'neonazista' non è un insulto come invece lo è 'nazista'. Ok, chiaro. Quindi non è un insulto nemmeno 'neo-cogli***'".

Il professorone, durante una lezione al liceo scientifico Enrico Fermi di Bari, aveva dichiarato testualmente: "Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo. Non fa parte della maggioranza di governo attuale ma è una pedina esterna molto comoda per dimostrare che il Paese è unito".

