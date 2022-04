DiMartedì, botta e risposta Parenzo-Vessuto: "Ucraini satanisti? Una follia", "Legga altre sciocchezze"

13 aprile 2022 a

È scontro a DiMartedì su La7. Protagonisti della puntata di martedì 12 aprile condotta da Giovanni Floris, David Parenzo e Gianfranco Vessuto. A iniziare ci pensa il direttore di Russia News, che ricorda come il consenso di Vladimir Putin nella sua nazione sia forte, "anzi è aumentato". Non per questo Vessuto si dice contrario alla pace: "Io sono d'accordo con Bersani, ma perché non facciamo un referendum e capiamo con chi vuole stare la popolazione? Questa sarebbe la maniera più democratica e concreta, anche perché credo che la Russia non si voglia fermare".

Dichiarazioni che vedono tutta la contrarietà del giornalista di La7: "Ho letto che lei ha addirittura definito gli ucraini dei 'satanisti', ossia cose che abbiamo sentito nella propaganda russa". "Ma non è vero, sa quanti giornali si devono vergognare? Non sta a me difendere l'articolista che l'ha fatto". Un'affermazione che però vede lo stesso conduttore intervenire: "Come no? È lei il direttore".

A quel punto rincara la dose lo stesso Parenzo: "Si assuma le responsabilità delle follie che pubblica, perché queste sono follie". Un'accusa a cui Vessuto replica con un semplice: "E allora legga altre sciocchezze su altri giornali".

