Otto e Mezzo, rissa tra la giornalista russa e Lilli Gruber: "Nessuna guerra", "Chi è il tuo padrone". Finisce male

Guai parlare di guerra. In Russia esiste solo "un'operazione speciale militare". Così chiama l'invasione in Ucraina Nadana Fridrikhson, giornalista russa per una tv di proprietà del Ministero della Difesa. La ragazza, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, si dissocia dalle parole della conduttrice che ricorda come in Italia "continuiamo a vedere una guerra". Non solo, perché la Gruber rimprovera l'ospite di essere ben poco imparziale, visto che "la tua televisione è di proprietà del Ministero della Difesa, centrale in questa vicenda".

Dichiarazioni alle quali non fa mancare la propria risposta: "Guardi - tuona subito la Fridrikhson -, in questo studio sono l'unica persona che è stata a Mariupol e nel Donbass. Uno di voi è stato a Mariupol? Uno di voi ha visto quello che è successo?". Tra gli ospiti non mancano critiche e a chi gli chiede in che veste ci sia stata, Nadana precisa: "Sono arrivata a Donetsk, ho preso la macchina e sono andata a Mariupol. Ho fatto le mie domande alle persone, tutto qui. Le persone raccontano cos'hanno visto e sentito".

Da qui l'accusa conclusiva a tutto l'Occidente, a suo dire, sotto controllo degli Stati Uniti: "Non so come definite voi la propaganda e la verità, ma nessuno di voi è mai stato a Mariupol o Donetsk, non sapete come hanno vissuto in questi ultimi 8 anni e continuate a raccontare quello che vi dicono i vostri amici americani".

Qui l'intervento di Nadana Fridrikhson a Otto e Mezzo nella puntata di martedì 12 aprile

