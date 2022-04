Guido Crosetto a Controcorrente: "In Finlandia lo sanno bene...". Una drammatica certezza: la prossima guerra

14 aprile 2022 a

a

a

C'è un "grande assente" secondo Guido Crosetto in questa guerra in Ucraina, ed è l'Onu che "avrebbe dovuto fare di più per una trattativa di pace", dice durante il suo intervento da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, nella puntata di ieri 13 aprile. "È scomparso l'Onu ed è sparito il segretario generale".

"Perché dico no al processo a Vladimir Putin". Carlo Nordio ribalta il quadro: ecco l'unica soluzione

E ancora continua il fratello d'Italia: "Oltre all'Europa si deve muovere la Nato facendo sì che l’Europa muova gli Stati Uniti. Bisogna far capire agli Stati Uniti che serve un’Europa che questa volta deve decidere la linea dentro la Nato. Che è quella di fare la pace".

"Con il suo italiano stentato...". Toni Capuozzo ridicolizza Luigi Di Maio: se questo è un ministro

In politica estera, osserva infine Crosetto, "l'Europa non ha mai avuto una voce sola e questo è chiaramente un segno di debolezza". Inoltre, conclude il fondatore di Fratelli d'Italia, "parliamo sempre del Donbass ma se voi andate in Finlandia e parlate con qualunque finlandese vi dirà che un terzo del Paese è in Russia e loro prima o poi se lo riprenderanno". Stessa cosa in Polonia, "dove una parte del Paese è rivendicata dai russi". Infine, "se scendete ancora e andate in Ungheria scoprirete che odiano gli ucraini perché una parte dell'Ungheria secondo loro è sotto l'Ucraina".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.