Bancomat in tilt, Diego Fusaro: "Crollo imminente del sistema bancario", addio ai nostri risparmi

"Venerdì 15 aprile molti bancomat sono risultati inutilizzabili": con queste parole Diego Fusaro commenta in un video quanto accaduto ieri, quando pagamenti elettronici e prelievi sono rimasti bloccati per circa mezz'ora, gettando tutti nel panico. Parlando dell'episodio in un filmato poi finito su TikTok, il filosofo si è posto delle domande, cui però non è facile trovare risposta: "Si tratta di un incidente del tutto fortuito o forse è l’inizio del tracollo e c'è dell'altro che non viene detto? Si tratta forse di un primo passaggio verso l’abolizione del contante o forse è il segnale di un crollo imminente del sistema bancario? Difficile dire quale sia la versione accreditata".

"In ogni caso - ha proseguito Fusaro - è sempre bene pensare criticamente e far valere il senso del dubbio, laddove invece oggi regna quel pensiero unico, che in realtà è la negazione del pensiero stesso". Secondo lui, insomma, è sempre meglio porsi degli interrogativi su questioni del genere. "Occorre porre la domanda, sapendo che per un verso la crisi finanziaria e bancaria procede dal 2007 e per un altro verso, tra i desiderata della plutocrazia neoliberale c'è senz'altro quello della rimozione del denaro contante".

Perché mai si dovrebbe arrivare all'addio al contante? Secondo Diego Fusaro è molto semplice: "L'uomo col denaro digitalizzato è meglio sorvegliato, ha il suo denaro direttamente disponibile mediante le banche, a cui di fatto appartiene, e soprattutto può essere bloccato con un clic come già ora è bloccato sulle reti sociali".

