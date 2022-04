Greta Thunberg demolita da Daniela Ferolla: "Per salvare il pianeta...", la fucilata di lady Linea Verde

18 aprile 2022 a

a

a

L’eco della sua vittoria a Miss Italia è durata neanche 24 ore: solo il giorno dopo la sua incoronazione, il mondo è restato paralizzato e attonito dagli attentati suicidi dell’11 settembre 2001. Che hanno sconvolto tutti e hanno fatto passare, ovviamente, la sua vittoria in secondo piano. Questa circostanza, però, non ha impedito a Daniela Ferolla di realizzare i suoi sogni tra cui quello di diventare giornalista e inviata da otto anni per Linea Verde e Linea Verde Life. Innamorata della natura, racconta su Rai 1 il mondo equo e sostenibile e l'Italia delle eccellenze. Ma non per questo si concede alle ossessioni ambientaliste, come dimostra l'intervista che ha rilasciato a Massimo M. Veronese per il Giornale.

L'esercito di Greta Thunberg torna in piazza: finita la "tregua di guerra": se legate i puntini...

"Ognuno di noi nel proprio piccolo può fare il bene del pianeta", ha detto la Ferolla che spiega: "Sprecando meno acqua, facendo la spesa con criterio, usando materiale riciclato la Natura ti dà forza ed energia però bisogna rispettarla e lo devono fare soprattutto i giovani". Quanto a Greta Thunberg, la conduttrice le riconosce il merito di aver "mobilitato un'intera comunità mondiale, ha coinvolto i giovani in una battaglia. La caparbietà è stata utile per imporre un'urgenza". "Greta ha dato il buon esempio", continua la Ferolla, "ma non mi concentrerei tanto su di lei ma sul futuro del pianeta, sul fare qualcosa per non perdere il domani. È una battaglia che va combattuta a livello globale, Cina, India, Stati Uniti, tutti noi". Nel suo piccolo Daniela Ferolla ha scritto un libro per insegnare a vivere meglio: "È un inno alla vita sana, un modo di riprendersi il tempo. Un attimo di respiro l'ho scritto durante la pandemia: non viaggiavo più, restavo chiusa in casa, avevo bisogno di ritrovare il respiro. É dedicato a due donne: mia nonna e mia madre".

Video su questo argomento Bollette alle stelle? Pietro Senaldi seppellisce Letta: "Colpa del Pd, non dei gretini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.