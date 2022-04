Vladimir Soloviev, orrore contro Paolo Del Debbio: "Italiani canaglie peggio degli ucraini. Le gole tagliate..."

18 aprile 2022 a

"Gli italiani peggio degli Ucraini". È il giudizio tranchant dell'oligarca russo Vladimir Solovyev, conduttore tv più popolare di Mosca, che dal 2018 conduce sul canale Rossija 1 una rubrica dal titolo eloquente: Mosca-Cremlino-Putin. E proprio durante l'ultima puntata del suo programma, il giornalista ha lanciato l'anatema contro l'Italia. "Ho partecipato ad alcuni dibattiti con degli italiani che erano indignati per ciò che succede in Russia", racconta in diretta spiegando: "In un programma serale su Rete 4, abbastanza popolare, gettonato, ci accusavano di tutto. Io dico parliamone: i nazisti di Azov? E loro: i vostri soldati uccidono. Io li fermo: no, fatemi vedere le prove dei crimini dei nostri soldati, se li avete. Faccio notare che i soldati ucraini tagliano le gole ai prigionieri, faccio vedere le foto. E gli italiani fanno finta di non vedere".

Al termine del suo monologo è intervenuta una sua ospite che riassume il pensiero russo: "Il fatto che il mondo occidentale non li vede, anzi fa finta di non vedere, ma vede tutto: questa cosa li trasforma in mostri e canaglie, forse anche più degli ucraini". Il video tratto dalla trasmissione di Solovyev è stato pubblicato su Twitter da ZonaBianca: "Sentite come parla della nostra tv uno dei più famosi conduttori della tv russa, Vladimir Solovyev, dopo essere stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio".

