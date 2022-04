Diego Fusaro, "Mario Draghi la barzelletta dell'anno": veleno puro, la frase su Putin che lo scatena

18 aprile 2022 a

Una Pasqua e una Pasquetta dominate da Mario Draghi, il premier che ha concesso la sua prima intervista a un quotidiano da che ha preso il comando a Palazzo Chigi. Intervista concessa ieri, giorno di Pasqua, al Corriere della Sera.

Dunque, a Pasquetta, la notizia della positività al Covid del presidente del Consiglio. Il tutto alla vigilia della partenza per l'Africa dove dovrà trattare, in primis in Algeria, per le forniture di gas alternativo a quello della Russia di Vladimir Putin. L'obiettivo, infatti, è quello di azzerare la dipendenza energetica dal Cremlino, obiettivo non semplice da raggiungere e per certo non a breve termine. A causa della positività di Draghi, a trattare ci andranno Luigi Di Maio e Stefano Cingolani.

Nell'intervista al Corsera, Draghi ha rivendicato i risultati raggiunti dal governo: "Ha fatto tanto, ora avanti senza dividerci". Dunque, ha escluso la possibilità che in futuro si possa candidare". Ovviamente al centro del colloquio la guerra in Ucraina. Il premier ha sottolineato come "la pace vale sacrifici, ma saranno contenuti. Uno o due gradi di temperatura in più o in meno". Quindi il premier ha aggiunto: "Vladimir Putin voleva annientare l'Ucraina. Ho provato a convincerlo a fermarsi", ha rivelato.

E proprio quest'ultima frase, più di tutte le altre, ha scatenato Diego Fusaro, il filosofo sempre assai critico con il presidente del Consiglio. Fusaro rilancia infatti l'estratto di un titolo di affaritaliani.it che dà conto delle parole di Draghi. E di suo pugno aggiunge: "Draghi che prova a fermare Putin. La barzelletta dell'anno". Veleno puro.

