Volodymyr Zelensky, agghiacciante sospetto (da 1 mld di euro) di Carlo Taormina: "Se fosse vero..."

Anche in Italia c'è un nutrito fronte di persone che sospettano di Volodymyr Zelensky, premier ucraino e leader della resistenza contro l'avanzata dell'orrore mossa dalla Russia e di Vladimir Putin. Le sfumature sono parecchie: si passa dalle posizioni di Alessandro Orsini per arrivare a quelle ben più estreme e inaccettabili di Diego Fusaro. Insomma, non siamo la Russia: c'è la libertà di pensiero, per quanto spesso e volentieri le tesi che quest'ultima partorisce sono assai opinabili.

E così, nello spettro di chi dubita o prende posizione contro Zelensky, ecco che si inserisce anche l'onnipresente avvocato Carlo Taormina. Già, perché quest'ultimo oggi, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, si spende su Twitter in un controverso cinguettio che riguarda proprio la figura del premier ucraino e alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative all'entità delle spese militari affrontate dall'Europa per sostenere la resistenza ucraina.

"Se fosse vero che Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto all'Unione europea un miliardo di euro a settimana per fare la guerra, non condividerei la trasformazione degli ucraini in mercenari dell’Occidente per la guerra contro la Russia.Auspico che non sia vero, dopo averlo giustamente aiutato", conclude Carlo Taormina. Insomma, una posizione non critica né dubitante nei confronti di Zelensky, quanto piuttosto nei confronti di un'Europa che trasformerebbe gli ucraini in "mercenari dell'Occidente".

