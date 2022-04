Zelensky, lo schiaffo al premier nel report della Ghisleri: cosa pensano gli italiani di lui e Putin, uno choc

19 aprile 2022 a

Cosa pensano gli italiani della guerra in Ucraina? Sono tutti dalla parte di Zelensky? Non proprio, secondo quanto emerge dalle ultime rilevazioni della direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, illustrate in diretta a Ominbus, su La7, nella puntata di oggi 19 aprile. "Abbiamo vissuto dal punto di vista mediatico due fasi della guerra e forse ora siamo nella terza", premette la regina dei sondaggi. "Prima abbiamo visto la distruzione, i missili, la devastazione dei palazzi civili. Nella seconda fase dopo Bucha abbiamo visto i civili morti per strada e ora vediamo i soldati".

In ogni racconto, osserva Alessandra Ghisleri, "c'è una preoccupazione delle persone che vedono la devastazione vicina, anche se non sentono l'Ucraina in Europa ma al confine. Tuttavia noi nei sondaggi italiani troviamo un 15 per cento che crede e sostiene le motivazioni russe e allo stesso tempo pensa che Zelensky stia facendo un'azione di pushing forte".

"È poi verissimo che la comunicazione serve, che Putin ha i media bloccati e può raccontare quello che vuole", sottolinea la Ghisleri, "I sondaggi lo danno all'83 per cento di fiducia. Noi dobbiamo pensare che sono persone che abitano in piccoli centri dispersi nelle campagne e vivono di questo racconto, Così come Zelensky fa il suo racconto a tutto il mondo, Putin si rivolge ai suoi e vuole il sostegno dei suoi. Putin racconta che c'è una invasione che deve eliminare i nazisti e i violenti. Lui si deve mettere dalla parte dei buoni. Questa è la regola".

Qui il video con l'intervento di Alessandra Ghisleri a Omnubus, su La7

