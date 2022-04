Alessandro Orsini a CartaBianca: "Vladimir Putin? Perché è come il Padre Eterno"

20 aprile 2022 a

Come ogni martedì sera da qualche settimana a questa parte, a CartaBianca su Rai 3, va in onda l'Alessandro Orsini show. Il professore e le sue controverse tesi sul conflitto in Ucraina tengono banco da Bianca Berlinguer anche nella puntata del 19 aprile. E le parole di Orsini, va da sé; sono destinate nuovamente a far discutere.

"Esistono dei conflitti che determinati Stati sono costretti a combattere fino alla fine - premette nel suo intervento -. È il caso della Russia: piuttosto che perdere la guerra, lancerà le bombe atomiche. Se lo non capiamo, rischiamo un’ecatombe. Io auspico una soluzione diplomatica", ribadisce Orsini. Il quale poi avverte: "Stiamo attenti che con questa folle gestione della guerra rischiamo di segare il ramo su cui siamo seduti. Rischiamo di trasformare la guerra ucraina in un Vietnam aumentando le probabilità che Putin utilizzi l’arma atomica. La guerra non è un gioco", rimarca.

Dunque, la frase che farà più discutere, su Vladimir Putin. Infatti, Orsini spiega: "Oggi in Ucraina Putin è il Padre Eterno perché ha diritto di vita e di morte sulla popolazione ucraina. Io sono un atlantista e non vorrei che l’Italia uscisse dalla Nato", afferma Orsini. Insomma, lo zar come il padre eterno. Infine, il prof ribadisce che "l'Occidente non sta facendo niente per la pace. Dobbiamo renderci disponibili al riconoscimento dell’indipendenza del Donbass, al ritiro delle sanzioni. Draghi deve dire che non invia più armi a Zelensky", conclude Orsini.

