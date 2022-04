Aereo, Mike Tyson prende a pugni un ragazzo: il video da brividi

21 aprile 2022 a

Mike Tyson fa ancora discutere: dopo il morso sul ring, ecco che l'ex campione di pugilato prende a pugni un passeggero di un volo diretto in Florida. Il fatto è accaduto mercoledì sera intorno alle 22:30, quando Tyson è stato avvicinato da un ragazzo che voleva con lui un selfie. Fin qui nulla di strano: il 55enne ha accettato. Poi però il ragazzo è diventato molesto. Fonti vicine all'ex pugile hanno riferito che il giovane era visibilmente ubriaco.

Anche il video diventato virale mostrerebbe che il ragazzo importuna Tyson. Il giovane seduto sull'aereo proprio dietro di lui, gli parlava all'orecchio quando il 55enne infastidito ha iniziato a prenderlo a pugni. A intervenire è stato a quel punto un altro passeggero. Un testimone ha raccontato che Tyson è sceso dall'aereo pochi secondi dopo. Il ragazzo invece è stato medicato prima di recarsi dalla polizia per denunciare l'incidente.

Proprio qualche giorno fa il campione aveva ammesso: "La dieta non mi serve, se faccio boxe per 30 giorni posso battere tutti". E in effetti la forza sembra non mancargli. Ora però Tyson dovrà fare i conti con quanto accaduto e rispondere agli agenti. Ad aggravare la sua posizione, ancora una volta, il filmato che lo ritrae.

