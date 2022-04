La russa Kurlaeva zittisce Formigli: "Lo sapete cosa succedeva in Donbass?"

22 aprile 2022 a

a

a

"Putin vuole conquistare tutto il mondo e andare fino alle Amazzoni e chissà in quale altro posto ancora. Inventatevelo voi". La giornalista russa Olga Kurlaeva, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha fatto il verso al mondo occidentale, sminuendo e ironizzando su quello che si dice sulla Russia e sulla guerra in Ucraina. "In realtà voi potete solo immaginare...Siete mai stati in Ucraina? Io sono stata otto anni in Donbass, lì uccidevano le persone e voi questo non lo dite!", ha proseguito la giornalista di Russia 24.

"Il polonio nelle mutande". David Parenzo, lo sfregio alla russa Kurlaeva in diretta: occhio alì "colpo di mano" | Video

Le parole della Kurlaeva, però, hanno fatto perdere le staffe a Formigli, che quindi ha ribattuto: "Non è così, questa è propaganda". E poi l'ha fermata. Quello con il conduttore, tra l'altro, non è stato nemmeno l'unico scontro che la giornalista russa ha avuto nella trasmissione di La7.

Corrado Formigli contro Olga Kurlaeva a PiazzaPulita, il video

"La capacità distruttiva russa è immensa". Quirico, fonti certe: "Presente Mariupol?", ecco quando (forse) si fermerà Putin | Video

La Kurlaeva, infatti, ha avuto una discussione piuttosto accesa anche con David Parenzo, pure lui ospite del talk. Il giornalista ha provato a farla ragionare: "Siamo al 57esimo giorno di guerra e non mi risulta che gli ucraini abbiano accolto i carri armati di Putin con gli applausi". Ma lei ha continuato imperterrita: "Leggete meno media ucraini, passate a quelli russi e vedrete i cittadini che accolgono i russi con i fiori. Provate a sentire le informazioni da tutte e due le parti".

"Il punto più basso". Corrado Formigli travolto dagli insulti: l'ospite che scatena il caos su La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.