Fedez "narcisista del ca***". Lo psichiatra Crepet lo asfalta: "Perché parla del suo tumore"

Usa parole durissime lo psichiatra Paolo Crepet riguardo a Fedez per aver detto pubblicamente attraverso i canali social di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. I problemi "vanno affrontati in privato, e non 'sciacquati" in piazza. E lo sostengo pure di Fedez, come di tutte quelle star che appena hanno una grana, montano sopra una conferenza stampa. Vorrei spiegare a questi signori il significato di intimità. Se vuoi istituire una fondazione per aiutare le persone in difficoltà lo fai senza un comunicato. Altrimenti puzza", dice in una intervista al sito mowmag.com.

"Io posso giustificare la rivelazione in alcuni casi, tra l'altro me ne sono anche occupato nella mia carriera. Uno di questi, per esempio, è l'anoressia annessa alla famosa foto di Oliviero Toscani con l'ex modella anoressica che poi morì, un modo nudo e crudo di comunicare a milioni di ragazze il destino cinico a cui si può arrivare. Tutto il resto, invece, è volgare", osserva Crepet. "Una volta lo show business era eleganza, adesso è far West".

E Fedez, secondo lo psichiatra non ha reso pubblica la sua malattia per sostenere chi si trova nella medesima condizione: "Non scherziamo, non è così, se vogliamo sensibilizzare, investiamo soldi in una campagna d'informazione, piuttosto. Fedez parla della malattia per puro narcisismo. Siccome ce l'ho io, allora dovete stare attenti? Ma che significa? Patologia narcisista del cavolo, nient'altro".

