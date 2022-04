Paolo Del Debbio "scippato", Forza Italia mette le mani su Dritto e Rovescio: chi si porta via

23 aprile 2022 a

Paolo Del Debbio scippato. Forza Italia ha messo le mani su Dritto e Rovescio. In particolare il partito di Silvio Berlusconi ha adocchiato la truccatrice del programma di Rete 4. Stando a un retroscena del Tempo "la sua storica truccatrice sarebbe stata cooptata per truccare anche un paio di big del partito azzurro". Una notizia a cui, secondo il quotidiano, il giornalista avrebbe risposto: "Mi importa nulla".

Tra Del Debbio e Forza Italia ci sono sempre stati alti e bassi. Come ricordato la trasmissione fu "più volte in passato a rischio chiusura. Non piacevano agli azzurri i modi considerati troppo grillini e la gente convocata nelle piazze". Ma non solo, lo stesso Del Debbio alla Confessione aveva raccontato un episodio che ben pochi conoscono. "Era il novembre del ’93 e Confalonieri mi disse: ‘Guarda c’è Berlusconi che chiede: ‘c’è qualcuno che ha letto un po’ di libri lì da te?’. Io ho detto di te, ti aspetta perché vuole fare un partito‘. Io andai a trovare Berlusconi e mi disse: ‘Guardi, a marzo ci sono elezioni. Poi io tra l’altro vinco le elezioni e divento presidente del Consiglio. Siccome io ero impiegato di Mediaset non gli dico che è un pazzo".

E proseguiva: "Mi disse anche: ‘C’è un piccolo particolare, dovrebbe farlo lei il programma’". Una richiesta però che il conduttore non ha mai soddisfatto: "Ero talmente sconvolto che mi sono detto: ‘Ma io come faccio in un mese e mezzo, non l’ho mai fatto'". Che lo "scippo" della truccatrice sia dunque una vendetta degli azzurri? Chissà.

