Edward Luttwak: "cosa è davvero accaduto alla Moskva". Guerra nucleare alle porte?

Dice la sua sulla guerra in Ucraina anche Edward Luttwak. L'economista e politologo americano afferma che a cambiare il quadro è stato l'affondamento della guerra. "Gli ucraini avevano predisposto precisi ordini alla batteria: quando veniva avvistata una nave russa bisognava affondarla. Questo ordine è stato emesso quando era forte ed imminente la minaccia di uno sbarco anfibio dei russi. Il problema è che non stato cambiato quando gli stessi russi hanno rinunciato allo sbarco. Quando è apparsa la Moskva nel raggio di missile Neptune (la copia di un missile anti nave russo), la batteria ha eseguito gli ordini che erano stati emessi due settimane prima". Il fatto non è da poco visto che per Luttwak, raggiunto dal Giornale, "questo è un esempio di come si scivola verso una escalation". Secondo il politologo, che tiene a ribadirlo, "si è arrivati in una situazione dove è necessario davvero poco per arrivare a uno scontro totale...".

L'unica soluzione per fermare questo orrore e giungere alla pace? Un plebiscito: "Una volta accettato – dovrebbe esserlo, perché Putin sostiene che nei territori interessati dal conflitto siano tutti russi e che amino la Russia - si fanno le procedure necessarie. Si cessa il fuoco e si interrompono i movimenti militari". Questo però non significa smettere di inviare armi a Volodymyr Zelensky, tutt'altro: "I russi non accetteranno nessun plebiscito se possono vincere. Per fare una pace ci vuole un equilibrio militare. Quindi servono aiuti all’Ucraina per evitare che vengano schiacciati. Se Kiev viene schiacciata i russi non negoziano affatto".

Da qui la frecciata a Joe Biden, che continua a insultare Vladimir Putin: "Se non si vuole scivolare verso una guerra nucleare, bisogna trovare modo di uscire da questo conflitto e non si può farlo senza la collaborazione di Vladimir Putin, al momento presidente della Russia. Bisogna smettere di insultarlo, smettere di parlare di crimini di guerra (il che implica che ci sia un criminale) e iniziare a parlare di come uscire dal conflitto". Più chiaro di così.

