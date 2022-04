Edward Luttwak attaccato da Friedman: "Quando era in ginocchio da Putin..."

27 aprile 2022 a

Scontro durissimo in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 aprile, tra il giornalista Alan Friedman ed Edward Luttwak: “Luttwak ha appena detto due cose contraddittorie. Da un lato fa il falco del Pentagono chiedendo 'armi armi armi'. Dall’altra parte ha detto una cosa che sembra propaganda russa, chiedendo un referendum nel Donetsk come in Crimea con dei falsi, finti, illegali pupazzi, fantocci russi". E ancora attacca Friedman: "Luttwak che è uomo di destra che amava Regan e Donald Trump quando era in ginocchio davanti a Putin. Ossequio. Cosa vuole, che Biden faccia una offerta a Putin?".

La riposta del politologo è altrettanto dura: "Quello che cercavo di spiegare è che per arrivare alla pace prima bisogna chiudere la porta a una possibile vittoria russa. Le forze armate ucraine hanno pochi blindati e carri armati nonostante l’Europa ne abbia molti nei depositi che non usano. Mandare molte armi pesanti in questo combattimento di terra e allo stesso tempo fare una offerta credibile a Putin".

"Chi Luttawak deve fare l'offerta?", lo incalza Friedman. "Io non lavoro per un circo, io sono consulente strategico per il mio governo", ribatte Luttwak. "Dobbiamo lavorare nel campo delle possibilità. A fare l'offerta deve essere Zelensky che dice 'io accetto un plebiscito". A quel punto", conclude, "ci sarebbe un cessate il fuoco e una sospensione delle sanzioni". "Quindi Zelensky deve arrendersi", conclude Friedman.

