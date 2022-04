Otto e Mezzo, Lilli Gruber sistema Nadana Fridrikhson: "Ma se gli ucraini non vi vogliono"

26 aprile 2022 a

Botta e risposta tra Andrea Gilli e Nadana Fridrikhson. I due, ospiti di Otto e Mezzo su La7, si sono scontrati sulla guerra in Ucraina. "Il vostro ospite non ha commentato il viceministro della Gran Bretagna, Maria Zacharova non fa una minaccia ma una risposta a una provocazione da parte di James Heappey. Io voglio capire perché non commentate".

La giornalista russa se la prende con il suo interlocutore, il senior researcher al NATO Defense College che ha citato le parole della portavoce del ministero degli esteri della Russia su un attacco ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Immediata dunque la replica di Gilli: "La Russia viola lo spazio aereo dei paesi baltici da anni. Poi c'è stata una simulazione di un attacco nucleare a Stoccolma, capisco le esigenza della signora ma mi lascia perplessi". "Mi date i fatti - sbotta a quel punto la Fridrikhson - le prove di questo uso di armi chimiche dove sono? Perché non fate l'esempio della Georgia?".

Ma Gilli prosegue: "Putin ha attaccato paesi diversi da sempre. A dicembre quando ha mandato richieste a Nato e Stati Uniti, ha lanciato una guerra all'Unione europea e non solo". Nel tentativo di riportare la calma in studio, interviene la conduttrice che sistema la collega russa: "Ma se gli ucraini non vogliono i russi sul loro territorio. Come la mettiamo allora?"

