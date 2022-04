Ucraina, la guerra in diretta: Missili a bassa quota sulle centrali nucleari. Blitz sull'Isola dei serpenti contro i russi

27 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina o Terza guerra mondiale? L'Europa è sempre più sull'orlo del precipizio dopo le provocazioni incrociate tra Londra e Mosca: "Lecito usare le armi inviate dalla Gran Bretagna per colpire i russi sul loro territorio", "allora legittimo colpire in profondità anche i Paesi Nato che riforniscono di armi Kiev". Questo mentre il conflitto si allarga inesorabilmente alla Transnistria, dopo i nuovi attentati a siti "filo-russi" nel territorio non riconosciuto che si è dichiarato indipendente dalla Moldova. Vladimir Putrin potrebbe fare un nuovo passo decisivo: riconoscere lo Stato filo-russo e da lì muovere verso Odessa, per chiudere i conti con il fronte meridionale. L'altro timore è che la guerra, a quel punto, coinvolga anche Chisinau. Una escalation che nessuno, al momento, sembra poter escludere anche a fronte del fallimento totale della missione del segretario Onu Guterres al Cremlino. E nel frattempo inquietano anche i missili russi "a bassa quota" sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Ore 7.52: GB, "L'Ucraina ha ancora il controllo dello spazio aereo"

"L'Ucraina mantiene il controllo della maggior parte del suo spazio aereo. La Russia non è riuscita a distruggere efficacemente l'aviazione ucraina o a sopprimere le difese aeree ucraine. L'Ucraina continua a mettere in pericolo le risorse aeree russe". Così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina pubblicato su Twitter dal Ministero della Difesa di Londra. Secondo gli analisti inglesi, "l'attività aerea russa si concentra principalmente sull'UcrainaA meridionale e orientale, fornendo supporto alle forze di terra russe. La Russia ha un accesso aereo molto limitato all'Ucraina settentrionale e occidentale", ed è quindi costretta a limitare "le azioni offensive agli attacchi in profondità con armi a distanza". "La Russia continua a prendere di mira le risorse militari ucraine e le infrastrutture logistiche in tutto il paese. La maggior parte degli attacchi aerei russi a Mariupol sono probabilmente effettuati utilizzando bombe a caduta libera non guidate. Queste armi riducono la capacità della Russia di discriminare efficacemente negli attacchi, aumentando il rischio di vittime civili" afferma ancora la nota dell'intelligence britannica.

Ore 7.42: "I russi hanno dimenticato Chernobyl"

Se la Russia ha dimenticato cosa rappresenti Chernobyl, significa che è necessario il controllo globale sugli impianti nucleari russi e sulla sua tecnologia. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. "Dopo ciò che l'Esercito russo ha fatto nella zona di Chernobyl e nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nessuno al mondo può sentirsi al sicuro sapendo quanti impianti nucleari, armi atomiche e tecnologie correlate possiede la Russia", ha sottolineato Zelensky.

Ore 7.37: "Mosca vuole smembrare l'Europa centrale"

Gli obiettivi della Russia vanno ben oltre quelli raggiungibili con la guerra contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso nella notte. "L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraine, ma di smembrare l'intera Europa centrale e orientale e sferrare un colpo globale alla democrazia", ha detto Zelensky. Nel "mondo libero" praticamente tutti hanno capito che l'invasione dell'Ucraina è solo l'inizio, ha aggiunto il presidente, sottolineando che i continui attacchi all'Ucraina, ad esempio nella regione di Odessa nel sud del Paese o nel Donbass a est, porterebbero alla Russia solo "nuove perdite".

Ore 7.36: "Attentati in Transnistria causati da servizi segreti russi"

L'aggravamento della situazione in Transnistria, regione separatista filorussa della Moldova orientale, è causato dalle azioni dei servizi segreti russi. Lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a Kiev. "Ovviamente, questo viene fatto per destabilizzare la situazione nella regione", ha dichiarato Zelensky, sostenendo che Mosca voglia mostrare a Chisinau che se la Moldova sostiene l'Ucraina, ci saranno "determinate mosse". Il capo di Stato ha poi osservato che le forze dell'Esercito russo presenti in Transnistria sono "costantemente pronto all'attacco", in attesa di un ordine, ma le Forze armate ucraine sono preparate anche per questo scenario.

Ore 6.31: "Raid sull'Isola dei serpenti, distrutti missili russi"

Le forze armate ucraine hanno colpito postazioni russe sull'Isola dei Serpenti, in particolare è stato colpito il posto di comando e distrutto un sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo rende noto il Comando Operativo 'Sud', secondo quanto riportato dalla Ukrainska Pravda. Sempre secondo il comando ucraino le truppe russe hanno cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non hanno avuto successo, subendo perdite significative fino a ritirarsi. Nella zona operativa del Mar Nero, le forze ucraine avrebbero inflitto danni alle posizioni nemiche all'Isola dei Serpenti "colpendo un punto di controllo e la distruggendo un sistema missilistico antiaereo".

Ore 5.18: Giappone omesso dai ringraziamenti di Kiev

Il Giappone non è menzionato nella lista dei Paesi che l'Ucraina ha ringraziato in un video pubblicato su Twitter. Lo scrive oggi la stampa giapponese, aggiungendo un ulteriore episodio agli "screzi" di cui i due Paesi sono stati recentemente protagonisti su quella piattaforma di social media. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha ammesso che l'omissione è legata al fatto che Tokyo non ha inviato a Kiev alcun sistema d'arma letale: "Abbiamo ricevuto una spiegazione dalla parte Ucraina che la gratitudine espressa (nel video) era espressa nel contesto della ricezione di assistenza militare", ha dichiarato il ministro. L'Ucraina ci ha espresso gratitudine per aver offerto assistenza finanziaria e umanitaria in aggiunta a forniture non letali" come elmetti e giubbotti antiproiettile, ha aggiunto Hayashi.

Ore 1.37: Price, "dalla Russia parole bellicose e irresponsabili"

Il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price ha replicato alle parole del ministro degli esteri russo Lavrov, sostenendo che fanno parte di un "modello di dichiarazioni bellicose" dalla Russia, e che ha bollato come "irresponsabili", "un chiaro tentativo di distrarre dal suo fallimento in Ucraina". L'escalation nucleare e' particolarmente irresponsabile, "è il culmine dell'irresponsabilità", ha dichiarato Price.



