Myrta Merlino ridicolizza il grillino Castaldi: "Quindi Beppe Grillo è un rincogl***?", lui muto

27 aprile 2022 a

a

a

Anche Beppe Grillo contro l'invio di armi in Ucraina. Eppure nel Movimento 5 Stelle non tutti sono d'accordo con la presa di posizione prima di Giuseppe Conte, poi del fondatore. Non a caso ospite de L'Aria Che Tira su La7 nella puntata di mercoledì 27 aprile, Fabio Massimo Castaldo mette le mani avanti: "Beppe Grillo parla a nome di Beppe Grillo. Il fatto che poi abbia deciso di darci una mano e dei consigli, dall'alto della sua grande esperienza come comunicatore è una cosa, nel suo blog parla a titolo personale. Il M5S comunica attraverso il suo sito, Beppe Grillo non è il capo politico del M5S".

"Delira, con quello non parlo, me ne vado": l'inviato della Merlino sbrocca, ospite umiliato e stop alla diretta | Video

Il parlamentare europeo grillino ribadisce a Myrta Merlino che "Grillo parla per se stesso" e nulla più. Immediata la reazione della conduttrice: "Sono cascata in questo equivoco perché ho letto che avete deciso di finanziare il blog di Grillo con 300 mila euro, quindi mi sono detta: 'Se decidono di devolvere un loro pezzo di finanziamento, significa che quello diventa un po' la loro voce per la loro posizione politica'". Ma niente, Castaldo prosegue: "No, la nostra posizione è stata espressa da Conte". "Quindi Grillo è un rincog***? Fammi capire Castaldo, lo state descrivendo così", rincara la dose la conduttrice tra le risate.

"Antisemitismo? Io faccio...": Vauro ridicolo, cosa gli esce di bocca dopo lo schifo di Zelensky "nasone" | Video

"Ma no Myrta, non mi metta in bocca cose che non ho detto - interviene l'europarlamentare che per l'occasione indossa un fiocco con la bandiera ucraina -. Io non voglio essere associato a Salvini. Noi siamo convinti che l'Ucraina si debba difendere, ma siamo contro gli eccessi come quelli rappresentati dalle affermazioni di Boris Johnson". Insomma il Movimento è a favore delle armi, ma non troppo.

"Vi rendete conto, uno che vendeva le birre...": Alberto Contri scatenato, altra umiliazione in tv per Di Maio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.