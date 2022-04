Diego Fusaro estremo contro Papa Francesco: "Altissimi livelli di teologia", la frase che lo scatena

27 aprile 2022 a

a

a

Papa Francesco ha parlato. Il Pontefice si è soffermato sul ruolo delle suocere, definendole "speciali" purché "chiacchierino meno". Parole, quelle pronunciate all’udienza generale, che hanno subito scatenato Diego Fusaro. Il filosofo in men che non si dica ha ricondiviso l'intervento di Bergoglio su Twitter, lanciando una frecciata al vetriolo. Sopra al post, infatti, il commento: "Altissimi livelli di teologia". Non è la prima volta che Fusaro prende di mira il capo della Santa Sede.

"In Ucraina una guerra criminale e oscena", ma non quella di Putin: l'agghiacciante teoria di Diego Fusaro | Video

Qualche mese fa, dopo l'ospitata di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, il filosofo aveva picchiato duro sulle sue parole relative all'inferno. Da qui la replica: "Nell'inferno come se lo figura Bergoglio, vi sono solo sovranisti, populisti e ratzingeriani". Ora però oggetto della polemica sono le suocere. E, più nel dettaglio, il tentativo di Bergoglio di riabilitarle. Dal balcone di San Pietro il Papa ha descritto la suocera come "un personaggio mitico, non dico che la pensiamo come il diavolo, ma sempre la pensiamo in brutta figura".

"Putin responsabile? Sarebbe bero solo se...". Fusaro attacca Enrico Letta: pesantissimo sospetto

Ecco allora il consiglio: "Pensiamo invece che è madre, è anziana. Una delle cose più belle delle nonne è vedere i nipotini. Guardate il rapporto con le vostre suocere. A volte sì, sono speciali, ma hanno dato la maternità del coniuge. Se hanno difetti che si correggano. Attente alla lingua!". Inutile dire che l'uscita ha strappato un sorriso ai fedeli. Tutti tranne che a Fusaro, contrariato dal "livello" della discussione.

"Bancomat fuori uso? Presto il nostro conto corrente...": banche, l'agghiacciante sospetto di Diego Fusaro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.