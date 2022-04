Silvio Berlusconi, la confessione di Costanzo: "Stai facendo una cazz***", un brutale faccia a faccia

28 aprile 2022 a

Maurizio Costanzo è tornato in onda su Canale 5 con il suo show, che compie quarant’anni ed è arrivato alla puntata numero 4.466. Per l’occasione il popolare conduttore televisivo è stato intervistato da Repubblica ed è partito proprio dal ritorno al Teatro Parioli di Roma, dove tutto è cominciato e adesso è ripreso dopo dodici anni di assenza. In particolare è rimasta nella storia la puntata registrata con il giudice Giovanni Falcone proprio in quel teatro.

“I magistrati - ha rivelato Costanzo - mi hanno detto che una sera in platea tra il pubblico c’era il latitante Messina Denaro. È emerso nelle indagini, ho visto il video. Veniva a vedere lo show e magari gli piaceva”. Nel corso della lunga intervista Costanzo ha poi parlato di un altro personaggio importante: Silvio Berlusconi. “Non l’ho mai votato, come Enrico Mentana - ha dichiarato -. Quando ci annunciò che si candidava gli dicemmo che faceva una ca***ta. Gli dissi: ‘Non ti attaccherò mai ma non ti voterò mai’. E così è stato. Certo che abbiamo avuto rapporti. Spero che Silvio venga alla seconda, alla terza puntata, o che si colleghi. Se non ci fosse stato lui a chiedermi di fare il Costanzo show tutte le sere, quando mai avrei festeggiato i 40 anni con una puntata settimanale?”.

A proposito della televisione, il conduttore ha condiviso un’analisi su come (non) è cambiata: “Finge di cambiare ma è sempre la stessa, il problema è che bisogna farla pensando a chi la segue. In genere la fanno pensando a se stessi. Dico sempre: preoccupatevi di chi sta a casa. Io quando lavoro penso agli ‘sfaciadivani’. Sono le coppie non più giovanissime sedute distanti alla tv, dall’una del pomeriggio alla sera”.

