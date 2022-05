Dramma per Andrea Bocelli, i banditi irrompono nella sua villa: "Hanno fatto razzia"

01 maggio 2022 a

Un brutto momento per Andrea Bocelli: un gruppo di banditi ha infatti svaligiato la sua villa a Forte dei Marmi, in Versilia. I balordi hanno scavalcato il cancello d'ingresso, per poi forzare un portone d'ingresso, entrare nella casa e fare razzia in ogni stanza. La casa era stata acquistata da Bocelli di recente. Al momento del furto, come spiega Il Giornale, nessuno era in casa.

Poiché la villa non era ancora abitata, i ladri non hanno trovato molto, rubando però tutto quello che hanno trovato. Andrea Bocelli è stato informato mentre era ad Amsterdam, dove ha due concerti in calendario per il 3 e il 4 maggio. L'artista è immediatamente rientrato per incontrare le autorità e fare la stima dei danni.

Per Bocelli, non è la prima volta in cui deve fare i conti con i topi di appartamento. Nel 2018 una banda, che pareva essere dell’Est Europa, cercò di introdursi con la forza nella villa sul lungomare di Forte dei Marmi: pestarono una guardia giurata e poi minacciarono Bocelli e la sua famiglia con dei manganelli. I banditi fuggirono grazie all'intervento di un vigilante. Dunque un secondo tentativo di irruzione, sventato da una domestica che chiamò subito i carabinieri. I due episodi, spiegò Bocelli, provocarono grande turbamento alla sua famiglia.

