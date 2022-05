Non è l'Arena, Vladimir Solovyev: "Quando useremo bombe nucleari contro gli Stati Uniti"

02 maggio 2022 a

Rischiamo la guerra nucleare? Secondo il giornalista russo Vladimir Solovyev, di Russia 1, fedelissimo di Vladimir Putin, la Russia "non può usare armi nucleari contro l'Ucraina, ma è possibile solo quando ci sono pericoli per il nostro Paese, solo contro gli Stati Uniti come risposta in caso di attacco". Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del primo maggio, sottolinea in modo ben poco rassicurante che "non c'è nessun documento scritto dal quale si deduce che possiamo utilizzare un attacco tattico nucleare, che forse è una cosa che potrebbero fare gli Stati Uniti d’America, che sono quelli che hanno detto questo. Nessuno ha mai parlato di questa possibilità in Russia, è anche impossibile immaginarlo perché la polvere radioattiva ritornerebbe sul nostro territorio e per noi sarebbe terribile".

E ancora, dice il conduttore russo: "Il popolo ucraino siamo noi, capisce? Anche se è difficile capirlo. Anche teoreticamente, non è possibile un colpo nucleare in Ucraina". Solvyev ha quindi voluto sottolineare che Vladimir Putin sta usando soltanto "il 15 per cento del suo esercito per l’operazione in Ucraina, per un totale di circa 150mila soldati. In nessun modo l'arma nucleare ripeto può essere usata contro l'Ucraina. Solo come risposta agli Stati Uniti. Sono loro che l'hanno utilizzata, vorrei ricordare", ha concluso.

