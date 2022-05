Salerno, il sensitivo Lello assunto a spese nostre: il big della politica sotto accusa

05 maggio 2022 a

"Studioso di porte temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia, dominio della mente". E ancora: "operatore esoterico, veggente, cartomante, specializzato in problemi sentimentali". Sono queste le "skill", le competenze, di Raffaele Guida detto Lello il Sensitivo appena assunto al comune di Sorrento per curare la comunicazione e le relazioni istituzionali. Lo ha voluto nel suo staff il sindaco Massimo Coppola - vicino a Fratelli d'Italia ma col Pd in maggioranza - che il 2 maggio scorso ha firmato - rivela Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano - il decreto di nomina.

Nato come simpatizzante di Forza Italia a Caserta ("ma è durata pochissimo, abbandonai nel 2001", dice), Lello il sensitivo puntualizza con Iurillo che non fa più il veggente come professione da anni, è rimasta una passione. Il sindaco, puntualizza Guida, non l'ha scelto per le sue doti esoteriche, ma per il suo curriculum: "sono stato editore televisivo, produttore musicale, ho fatto produzioni con Mario Merola, ho lavorato con Enrico Papi e Michele Cucuzza". Ma all'obiezione che sulle sue pagine social ci sono "recensioni" di pochi mesi fa con tanto di numero di cellulare dove poterlo rintracciarlo come veggente, Guida risponde piccato: "Mica devo spiegarlo a lei. Magari qualcuno vuole risentirmi dopo qualche anno, per chiedermi una informazione o salutarmi". Anche perché, come sostiene in uno dei video che ancora sono caricati sui social parlando in terza persona: "dal 1991 riesce a dar consigli a chiunque si rivolga a lui. Egli prima di essere uno studioso del karma altrui è uno studioso di se stesso, dotato di un forte carisma religioso, che si evidenzia dalla sua forte personalità". I costi del suo superpotere? "Potete tenermi al telefono 10 minuti o 10 ore, sono sempre 20 euro".

